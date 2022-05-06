日職／悲情！大野雄大完全比賽在延長賽破功 史上第2次

中日龍隊投手大野雄大在今晚對阪神隊前9局都沒讓對手上壘，然而自家打線也跟著熄火，兩隊打完9局仍是0：0，延長賽大野雄大續投，在10局上2出局後被佐藤輝明敲出安打，無緣完全比賽，好在完投10局後，等到勝投進帳，中日靠石川昂彌再見安打，以1：0贏球。

33歲的大野雄大沒有佐佐木朗希般160公里火球，但用145公里左右的速球，搭配二縫線、滑球搶得出局數，1局上三振近本光司開始，連續投出27上27下，隊友守備幫了不少忙，包括9局下右外野手岡林勇希撞在界外牆上接殺的第26個出局數。

但打線分數也沒進帳，阪神今天的先發投手青柳晃洋本來就不好攻克，本季前3場先發局數分別是8局、9局、9局，包括1場完封，防禦率僅0.69，拿下3連勝。

中日打線面對青柳，2局下捕手木下拓哉先敲1安，8局下高橋周平開局敲安，並靠著推進、滾地球站上三壘，接著故意保送石川昂彌，去抓第9棒的大野雄大，結果大野敲出中外野飛球出局，沒能幫到自己。

大野雄大只好在10局上繼續站上投手丘，解決掉近本光司、中野拓夢後，連續29上29下卻在下一棒中斷，面對佐藤輝明投出的一顆145公里速球，被敲到中外野空檔，形成二壘安打。

中日ドラゴンズ 大野雄大



延長10回表 佐藤輝明にツーベースヒットを打たれる pic.twitter.com/2iuGGP1lm2 — ドラペイ (@Dorapeinet) May 6, 2022

大野雄大重演了西口文也的悲情命運，2005年8月27日西武隊西口文也投出9局27上27下，卻在10局上面對首名打者沖原佳典就被敲安破功，大野成為日職史上第二位在延長賽完全比賽破功的投手。

大野雄大雖然還是抓到第30個出局數，用120球投完10局，僅被敲1支安打，另有5次三振，無失分的表現終於在10局下等到隊友分數支援，拿下勝投。

中日打線在10局下面對青柳，1出局後三俁大樹敲出二壘安打，接著木下拓哉獲得故意保送，溝脇隼人再敲出短程安打形成滿壘，石川昂彌的滾地球穿出內野防線，形成再見安打。