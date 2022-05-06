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中職／霸帝士二軍雙響砲 艾思凱好球率僅44%好恐怖
富邦悍將隊洋砲霸帝士今天炸裂雙響砲，只是戰場是在二軍，1支陽春砲與1支兩分砲分別狙擊江辰晏、林航，6戰敲出4轟，光速登頂二軍全壘打王寶座；洋投艾思凱的控球則是持續迷航中。
悍將隊二軍今天以3：5不敵獅隊二軍，霸帝士是最大亮點，擔任第3棒、左外野手，4打數敲出3安打都是長打，包括2支全壘打、1支二壘打，但第2局也被記上1次守備失誤。
霸帝士為悍將隊開季登錄的洋砲，但打了3個禮拜下來，攻守表現未達期待，4月24日對味全龍隊之戰發生離譜的接球失誤後，隔天即被下放二軍再調整。
至下放前，霸帝士共在一軍出賽12場，36打數敲出8安打，打擊率只有2成22，還吞下14次三振，但他的9分打點至今還排在隊上第一，與申皓瑋並列；洋將下放須滿15天，霸帝士最快要到5月10日才能重返一軍。
悍將隊二軍全場9安打，卻輸給只有4安打的獅隊二軍，原因出在另一位悍將隊外援，艾思凱先發2.2局被敲4安打，竟有5次四壞、1次觸身球保送，丟掉5分（責失3分），此役共用68球只有30球是好球，好球率只有44.1%，控球真的很驚人。
悍將隊二軍單場3次失誤，除了霸帝士的接球失誤外，一壘手林益全發生2次失誤。
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