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中職／隊友快篩陽性 陳將双取消中信兄弟開球活動

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

中信兄弟隊今天原本邀請HBL年度MVP陳將双到場開球，不過球團稍早宣布，因陳將双所屬光復高中籃球隊球員出現快篩陽性，陳將双雖為陰性，但被列為「密切接觸者」，因此臨時取消今天的開球活動。

兄弟球團在官方臉書發布消息，今早因陳將双所屬光復高中籃球隊球員出現不舒服症狀，快篩結果為陽性，同為該球隊之球員陳將双為「密切接觸者」，雖快篩結果為陰性但仍需進行「3+4」天居家隔離防疫措施，因此臨時取消出席。

陳將双今年率領光復高中一路過關斬將，幫助球隊拿下隊史HBL首冠，也包辦年度MVP與人氣王，兄弟日前在臉書分享陳將双的訪問影片，除了介紹自己來自台中，也分享他出身的環山部落風景美好，自己雖然熱愛籃球，不過小時候也常看彭政閔打球，因此受邀開球感覺很興奮。

陳將双 HBL 彭政閔

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