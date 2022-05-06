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青棒／王貞治盃 台南市球員快篩陽性無法出賽

中央社 / 台北6日電
王貞治盃青棒賽，台南市球員快篩陽性無法出賽。 資料照
王貞治盃青棒賽，台南市球員快篩陽性無法出賽。 資料照

王貞治盃青棒賽也受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台南市隊有球員快篩陽性、球隊無法出賽，裁定屏東縣7比0拿勝、下一戰將與台北市隊爭4強門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽在桃園舉行，B組台南市隊（南英商工）首戰擊敗嘉義縣隊（東石高中），今天原訂要與屏東縣隊（美和高中）交手。

台南市隊有球員早上出發前覺得不舒服，主動快篩結果為陽性，全隊被匡列隔離、無法到場，大會依規定褫奪比賽，裁定由屏東縣隊獲勝。

B組敗部賽事，嘉義縣（東石高中）今天與嘉義市隊（嘉義高中）交手，嘉義縣隊先發投手盧孟揚7局完投，僅被敲出4支安打，投出7次三振，失掉1分非責失分，好投壓制，是球隊搶勝功臣。

嘉義縣隊4局靠著保送、失誤、安打先馳得點，嘉義市5局上追回1分，嘉義縣5局下再起攻勢，靠著接連安打攻占滿壘、陳嘉翔清壘三壘打，幫助球隊超前比分，再靠著失誤跑回團隊第5分，率隊以5比1拿下勝利。

屏東縣隊今天裁定拿下勝利，將於9日勝部與台北市隊（大理高中）交手，爭取4強門票，嘉義縣隊8日將與高雄市（高苑工商）交手，力拚續命。

王貞治盃 高苑工商

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