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中職／樂天桃園日相挺 桃園人元元來開球

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊今年與桃園市政府體育局合作推出「桃園日」活動，10日的號召龜山區區民進場相挺，也找來IG近百萬粉絲的美女「元元」吳婕安開球。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今年與桃園市政府體育局合作推出「桃園日」活動，10日的號召龜山區區民進場相挺，也找來IG近百萬粉絲的美女「元元」吳婕安開球。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今年與桃園市政府體育局合作推出「桃園日」活動，共13場賽事分區招待13行政區民免費觀賽，10日的號召龜山區區民進場相挺，也找來IG近百萬粉絲的美女「元元」吳婕安開球。

吳婕安老家就在桃園，長相甜美有著天使臉蛋，在藝能界素負盛名，經營自媒體又非常親和，在網路上頗具人氣，受到「綜藝玩很大」、「國光幫幫忙」、「綜藝大熱門」等電視綜藝節目邀請擔任嘉賓。

除了精緻的五官及臉蛋，吳婕安的好身材更讓人驚艷，寫真書一上市就銷售一空，目前正在籌備第三本寫真書，吳婕安曾多次來到樂天桃園棒球場欣賞全猿主場，如今真的站上投手丘為大家開球。

樂天桃猿隊日前正式將桃園國際棒球場冠名為「樂天桃園棒球場」，成為中職首座冠名母企業的主場，「桃園日」活動更招待13行政區民免費觀賽，10日賽事龜山區民憑身分證件免費入場，另外東西下尊猿席、內野ABG區預售票及金銀猿卡友發放Rise Up桃猿男兒應猿毛巾，限量1500條。

樂天桃猿 棒球 中職

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