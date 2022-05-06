聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／陽岱鋼從零開始挑戰 日媒曝光獨聯月薪不到4.5萬
台灣好手陽岱鋼從日本職棒轉戰美國獨立聯盟，加入湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），準備迎接台灣時間5月14日開打的新球季，陽岱鋼說：「重新從零開始挑戰。」
陽岱鋼今天在密爾瓦基郊外的沃基肖市展開第一天訓練，他在接受日本媒體「共同社」訪問時表示，抱持著再一次從零開始的心情，「渴望趁著身體還能動的時候到美國打球」。
陽岱鋼去年球季選擇離開日職巨人隊，前往美國挑戰新世界，根據共同社報導，陽岱鋼到了獨立聯盟的月薪不到20萬日圓（約台幣4.5萬），跟巨人隊年薪3億日圓的身價有不小落差。
不過到了全新的環境挑戰，陽岱鋼樂在其中，「抱持著飢渴的精神享受棒球樂趣，這絕對會是很好的學習」。
湖國碼頭犬隊所屬的美國協會聯盟將在5月14日展開新球季，湖國碼頭犬隊成軍首戰將對上密爾瓦基送奶人隊，有可能是陽岱鋼本季首戰，而同隊的還有同樣來自台灣的前道奇隊投手鄭浩均。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言