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棒球／陽岱鋼從零開始挑戰 日媒曝光獨聯月薪不到4.5萬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼在獨立聯盟展開新球季，接受日本媒體「共同社」訪問時表示，是抱持著再一次從零開始的心情。 截圖自推特
陽岱鋼在獨立聯盟展開新球季，接受日本媒體「共同社」訪問時表示，是抱持著再一次從零開始的心情。 截圖自推特

台灣好手陽岱鋼從日本職棒轉戰美國獨立聯盟，加入湖國碼頭犬隊（Lake Country DockHounds），準備迎接台灣時間5月14日開打的新球季，陽岱鋼說：「重新從零開始挑戰。」

陽岱鋼今天在密爾瓦基郊外的沃基肖市展開第一天訓練，他在接受日本媒體「共同社」訪問時表示，抱持著再一次從零開始的心情，「渴望趁著身體還能動的時候到美國打球」。

陽岱鋼去年球季選擇離開日職巨人隊，前往美國挑戰新世界，根據共同社報導，陽岱鋼到了獨立聯盟的月薪不到20萬日圓（約台幣4.5萬），跟巨人隊年薪3億日圓的身價有不小落差。

不過到了全新的環境挑戰，陽岱鋼樂在其中，「抱持著飢渴的精神享受棒球樂趣，這絕對會是很好的學習」。

湖國碼頭犬隊所屬的美國協會聯盟將在5月14日展開新球季，湖國碼頭犬隊成軍首戰將對上密爾瓦基送奶人隊，有可能是陽岱鋼本季首戰，而同隊的還有同樣來自台灣的前道奇隊投手鄭浩均。

陽岱鋼 巨人 道奇

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