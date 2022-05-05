快訊

隋棠PCR 2次「陰轉陽」確診 保護家中3孩搬出隔離中

嚇壞...養護機構爆群聚感染 殯葬業者火化亡者才知曾確診

大型成長股拖累 美國股市開盤下挫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將先發投手陳鴻文。記者侯永全／攝影
悍將先發投手陳鴻文。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊本季想要連勝真的很難，陳鴻文今天在新莊球場登板先發，面對樂天桃猿隊前6名打者就失3分，悍將隊一路落後到比賽結束，以3：7落敗，本季戰績4勝17敗，勝率又從2成掉到1成90。

陳鴻文4月4度登板合計24局失10分，只有5分自責，其中3場優質先發卻吞下兩敗；今天第5場先發是他本季最差表現，投6局被揮出9支安打，包括4局上林承飛兩分砲，失5分都是自責分，吞下開季3連敗、跨季6連敗，防禦率從1.88升至3。

陳鴻文從去年10月23日起，再也不知勝投滋味，挑戰生涯第50勝紀錄一再失利，始終停在49勝，敗場數反而從37變成42。

猿隊在1局上兩出局後發動攻勢，林泓育、陳俊秀安打攻占一、二壘，朱育賢接著三壘打攻下兩分打點，梁家榮追加安打再下一城，連續4安進帳3分。

悍將2局下靠范國宸二壘打、蔣智賢安打攻下1分，3局下李宗賢安打，再因猿隊中外野手陳晨威失誤跑上三壘，王正棠內野安打攻下全隊第2分，追成2：3。

陳鴻文4局上又出狀況，先被梁家榮二壘打，再被林承飛揮出左外野兩分砲（本季第2轟），悍將變成2：5落後。

猿隊洋投狂威先發6局，被揮出7支安打，失兩分只有1分自責，本季戰績升至3勝1敗，3場勝投都是擊敗悍將。

悍將7局下面對猿隊第2任投手朱俊祥，一度有機會改變戰局，王正棠、于森旭、申皓瑋連續安打追回1分，但范國宸內野滾地球造成申皓瑋出局、蔣智賢遭三振，接著范國宸盜壘失敗，結束這半局。

猿隊8局上攻勢再起，陳俊秀、林承飛、張閔勛接連安打攻下全隊第6分，又拉大成3分領先，9局上林立獲保送後，林泓育、陳俊秀安打，擴大成4分差距，悍將無力改變戰局，主場戰績掉到2勝9敗仍是5隊最差數字。

桃猿林承飛（右）四局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影
桃猿林承飛（右）四局上擊出兩分全壘打。記者侯永全／攝影

陳鴻文 陳俊秀

延伸閱讀

圖輯／中職林承飛轟兩分砲 桃猿暫領先悍將

中職／悍將去年同期排名榜首 本季墊底讓陳鴻文1勝難求

中職／援護率=防禦率 陳鴻文拚首勝要看隊友

中職／陳鴻文穿粉紅色球衣？悍將本月主題日有看頭

相關新聞

中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

富邦悍將隊本季想要連勝真的很難，陳鴻文今天在新莊球場登板先發，面對樂天桃猿隊前6名打者就失3分，悍將隊一路落後到比賽結束...

中職／龍隊領隊丁仲緯「出現」了 粉絲團向球迷致歉

味全龍隊疫情擴大，始終未見球團高層出面說明，都由公關宣推部門員工面對媒體，今天終於在粉專分享貼文看到「領隊丁仲緯敬上」7...

日職／千賀滉大強碰佐佐木朗希！「頂上決戰」明登場

明天起福岡軟銀鷹和千葉羅德海洋將進行3連戰，首戰雙方的王牌投手將正面交鋒，明年可望挑戰大聯盟的軟銀隊千賀滉大強碰羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，日本媒體也把這場對決譽為「頂上決戰」。

中職／悍將去年同期排名榜首 本季墊底讓陳鴻文1勝難求

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場出賽，迎戰上半季暫居榜首的樂天桃猿隊，雙方分別推出陳鴻文、狂威登板先發，陳鴻文本季第5場先發...

日職／清宮幸太郎雙響砲 對決宋家豪慘吞三振

樂天隊氣勢正旺，今天在札幌巨蛋對日本火腿隊3連戰最後一戰，全場揮出12支安打，包括9局上浅村榮斗陽春砲，終場8：4獲勝，...

中職／體育署快篩專案採購 聯盟首批估買近5千劑

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中華職棒陸續傳出確診案例，體育署將提供專案採購，中職已經統計回報，聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。