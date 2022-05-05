中職／陳鴻文跨季6連敗 悍將4勝17敗勝率跌到1成90

富邦悍將隊本季想要連勝真的很難，陳鴻文今天在新莊球場登板先發，面對樂天桃猿隊前6名打者就失3分，悍將隊一路落後到比賽結束，以3：7落敗，本季戰績4勝17敗，勝率又從2成掉到1成90。

陳鴻文4月4度登板合計24局失10分，只有5分自責，其中3場優質先發卻吞下兩敗；今天第5場先發是他本季最差表現，投6局被揮出9支安打，包括4局上林承飛兩分砲，失5分都是自責分，吞下開季3連敗、跨季6連敗，防禦率從1.88升至3。

陳鴻文從去年10月23日起，再也不知勝投滋味，挑戰生涯第50勝紀錄一再失利，始終停在49勝，敗場數反而從37變成42。

猿隊在1局上兩出局後發動攻勢，林泓育、陳俊秀安打攻占一、二壘，朱育賢接著三壘打攻下兩分打點，梁家榮追加安打再下一城，連續4安進帳3分。

悍將2局下靠范國宸二壘打、蔣智賢安打攻下1分，3局下李宗賢安打，再因猿隊中外野手陳晨威失誤跑上三壘，王正棠內野安打攻下全隊第2分，追成2：3。

陳鴻文4局上又出狀況，先被梁家榮二壘打，再被林承飛揮出左外野兩分砲（本季第2轟），悍將變成2：5落後。

猿隊洋投狂威先發6局，被揮出7支安打，失兩分只有1分自責，本季戰績升至3勝1敗，3場勝投都是擊敗悍將。

悍將7局下面對猿隊第2任投手朱俊祥，一度有機會改變戰局，王正棠、于森旭、申皓瑋連續安打追回1分，但范國宸內野滾地球造成申皓瑋出局、蔣智賢遭三振，接著范國宸盜壘失敗，結束這半局。

猿隊8局上攻勢再起，陳俊秀、林承飛、張閔勛接連安打攻下全隊第6分，又拉大成3分領先，9局上林立獲保送後，林泓育、陳俊秀安打，擴大成4分差距，悍將無力改變戰局，主場戰績掉到2勝9敗仍是5隊最差數字。