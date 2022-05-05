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中職／悍將去年同期排名榜首 本季墊底讓陳鴻文1勝難求

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳鴻文。報系資料照
陳鴻文。報系資料照

富邦悍將隊今天繼續在新莊球場出賽，迎戰上半季暫居榜首的樂天桃猿隊，雙方分別推出陳鴻文、狂威登板先發，陳鴻文本季第5場先發任務，再度挑戰首勝，一旦達成將是生涯第50勝。

悍將隊開季前20戰打出4勝16敗，勝率只有2成，其他4隊都超過5成，猿隊12勝1和6敗排名第1，領先悍將隊達9場勝差。

悍將隊去年同期戰績11勝9敗，上半季位居龍頭，今年打完前20戰卻是墊底，昨天3：1擊敗猿隊、終止對戰3連敗，今天若能再下一城，將是本季首次打出2連勝。

中職本季賽事開打1個月，悍將隊始終處於低潮，4月打了17場只有2勝15敗，不過邁入5月後，出賽3場搶下兩勝，就看接下來能否改運。

陳鴻文開季前4戰合計24局失10分，只有5分自責，防禦率1.88夠水準，尤其最近3戰都是優質先發，但隊友攻守都有問題，悲情吞下2連敗。

狂威本季4場先發投出2勝1敗、防禦率2.16，兩場勝投都是來自悍將，合計13局被揮出11支安打、失3分。

陳鴻文 樂天桃猿 富邦悍將

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