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日職／千賀滉大強碰佐佐木朗希！「頂上決戰」明登場

聯合新聞網 / 綜合報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

明天起福岡軟銀鷹和千葉羅德海洋將進行3連戰，首戰雙方的王牌投手將正面交鋒，明年可望挑戰大聯盟的軟銀隊千賀滉大強碰羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，日本媒體也把這場對決譽為「頂上決戰」。

軟銀今天宣布，明天將會由王牌千賀滉大掛帥先發，佐佐木朗希對此笑著回應：「我很確定千賀是位好投手。能夠在旁邊看他投球是種樂趣，我也很想單純地在他旁邊看他投出很厲害的球。」

千賀滉大與佐佐木朗希「英雄惜英雄」，千賀滉大則表示兩人有一起吃過飯，並讚賞佐佐木總是渴求向上爬，這樣的選手不管年紀多大，都能為自己帶來「刺激」的效果：「我認為有些天生的因子讓他能年紀輕輕就那麼厲害，但他自己的努力一定也是必要因素。」

千賀滉大去年球季因腳傷缺陣近3個月，目前已恢復健康的他表現十分亮眼，出賽6場拿下3勝0敗，45局投球只被敲24安，送出43K，防禦率僅0.80、WHIP值0.93。佐佐木朗希本季5場登板同樣拿下3勝0敗，36局投球僅被打13支安打，送出高達60次三振，防禦率1.50、WHIP值是鬼神般的0.58。

千賀滉大。 擷圖自推特
千賀滉大。 擷圖自推特

千賀滉大 佐佐木朗希

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