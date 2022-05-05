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日職／清宮幸太郎雙響砲 對決宋家豪慘吞三振

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
清宮幸太郎猛打賞。 擷圖自推特
清宮幸太郎猛打賞。 擷圖自推特

樂天隊氣勢正旺，今天在札幌巨蛋對日本火腿隊3連戰最後一戰，全場揮出12支安打，包括9局上浅村榮斗陽春砲，終場8：4獲勝，成為太平洋聯盟首支拿下20勝的球隊。

樂天老將岸孝之先發5局被揮出7支安打，包括首局淺間大基兩分砲，2、4局下還被清宮幸太郎連轟陽春砲，因為這3支全壘打失4分，但在隊友火力掩護下，還是拿到開季3連勝。

岸孝之退場時6：4領先，樂天4名後援投手各投1局，一共面對13人次，完全未被安打，只出現1次保送，聯手投出4次三振，讓火腿打線徹底熄火，主場3連戰遭清盤。

旅日投手宋家豪9局下登板，面對首名打者就是前3打席雙響砲、獲得1次保送的清宮幸太郎，兩人對決6球，宋家豪用148公里速球演出三振。

宋家豪用16球完成後援任務，連續三振清宮幸太郎、石井一成，最後讓万波中正揮出三壘滾地球出局，本季出賽6場合計6局失1分，戰績4中繼成功、防禦率1.50。

樂天從4月26日起，最近8場比賽打出8勝1和，目前20勝1和6敗在洋聯排名第1，火腿10勝22敗墊底。

樂天 日本火腿 宋家豪

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