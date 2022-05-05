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中職／體育署快篩專案採購 聯盟首批估買近5千劑

中央社 / 台北5日電
味全龍隊高達18名球員確診，昨晚進行的悍將對桃猿之戰，富邦啦啦隊戴上口罩加強防疫。 記者侯永全／攝影
味全龍隊高達18名球員確診，昨晚進行的悍將對桃猿之戰，富邦啦啦隊戴上口罩加強防疫。 記者侯永全／攝影

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中華職棒陸續傳出確診案例，體育署將提供專案採購，中職已經統計回報，聯盟加球團首批採購近5000劑左右。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中職味全龍隊、聯盟裁判等陸續傳出確診案例，為了防疫，快篩試劑需求量增加。

各運動項目陸續反應快篩試劑實名制後，有限購數量，出現試劑不足的狀況，中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌也協調爭取，不僅棒球，包括籃球、國訓中心等各運動項目，都希望給運動員足夠的快篩試劑。

中職證實體育署有提供快篩試劑採購專案，從上週釋出訊息後，中職陸續統計各球團所需採購的快篩試劑量，截至3日為止，提報體育署需求的快篩劑量，每隊採購500至1000劑不等，5隊加上聯盟，首批預計採購近5000劑左右。

專案採購數量回報後，還需回報指揮中心核准，最快下週就有機會可以取得足夠的快篩試劑、提供各球團防疫使用。

中職 中華職棒 味全龍

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