聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／體育署快篩專案採購 聯盟首批估買近5千劑
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中華職棒陸續傳出確診案例，體育署將提供專案採購，中職已經統計回報，聯盟加球團首批採購近5000劑左右。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，中職味全龍隊、聯盟裁判等陸續傳出確診案例，為了防疫，快篩試劑需求量增加。
各運動項目陸續反應快篩試劑實名制後，有限購數量，出現試劑不足的狀況，中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌也協調爭取，不僅棒球，包括籃球、國訓中心等各運動項目，都希望給運動員足夠的快篩試劑。
中職證實體育署有提供快篩試劑採購專案，從上週釋出訊息後，中職陸續統計各球團所需採購的快篩試劑量，截至3日為止，提報體育署需求的快篩劑量，每隊採購500至1000劑不等，5隊加上聯盟，首批預計採購近5000劑左右。
專案採購數量回報後，還需回報指揮中心核准，最快下週就有機會可以取得足夠的快篩試劑、提供各球團防疫使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言