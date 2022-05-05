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中職／中日龍名將憶陳義信 「練習時很強、比賽完全不行」

聯合新聞網 / 綜合報導
前中日龍隊名捕中村武志在日本棒球頻道回憶起30多年前曾效力球隊的兄弟象元老級球星陳義信。 報系資料照
前中日龍隊名捕中村武志在日本棒球頻道回憶起30多年前曾效力球隊的兄弟象元老級球星陳義信。 報系資料照

中日龍隊名捕中村武志在日本棒球頻道回憶起30多年前曾效力球隊的兄弟象元老級球星陳義信，他直言陳義信在牛棚練投時很強，但一比賽就完全不行，並表示兩人曾一起吃過飯。

「假日飛刀手」陳義信在加入兄弟象前，曾短暫於1989、1990年效力日本職棒中日龍隊，不過他的成績並不出色、出賽機會也不多，兩季在一軍合計僅投39.2局，拿下3勝1敗，防禦率5.90，1991年就返台加盟兄弟象。

中村武志在日本棒球頻道「野球いっかん！」回憶中日龍隊史洋將，主持人問他還記不記得陳義信，中村武志表示記得他是台灣選手，還語出驚人：「他在練習和牛棚的時候都非常厲害，但一比賽就完全不行，不過意外的是有一起去吃飯。」

中村武志回憶，當時陳義信在一、二軍之間載浮載沉，想說他應該很孤單，於是帶著他一起去吃飯，中村也透露，陳義信是他唯一一位曾帶去吃飯的外國選手。

日本 陳義信 中日龍

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