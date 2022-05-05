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棒球／36歲前龍隊守護神田澤純一延續生涯 下一站墨西哥職棒

聯合新聞網 / 綜合報導
田澤純一將轉戰墨西哥聯盟。 聯合報系資料照
田澤純一將轉戰墨西哥聯盟。 聯合報系資料照

上季效力於中華職棒味全龍的36歲日籍終結者田澤純一近日找到新東家，他將在墨西哥聯盟的杜蘭哥將軍隊（Generales de Durango）繼續擔任球隊終結者。

墨聯杜蘭哥將軍隊在臉書官方粉絲頁宣布，具有多年大聯盟資歷並曾奪下世界大賽冠軍的田澤純一將加盟球隊，增添後援投手戰力。

田澤純一於2009年起效力美職紅襪隊，2013年還隨隊奪下世界大賽冠軍，之後轉戰馬林魚、天使，大聯盟生涯9季拿下21勝26敗，防禦率4.12、WHIP值1.320、K/9值8.5。

去年賽季田澤來台擔任味全龍隊終結者，出賽58場皆以後援身分登板，拿下4勝4敗、防禦率3.56、WHIP值1.34，30次救援成功則僅次於統一獅隊守護神陳韻文的32次。

墨西哥 田澤純一 味全龍 中華職棒 大聯盟 紅襪

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