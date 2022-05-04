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影／悍將4勝到手 范米特主投8局失1分克桃猿

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
悍將第一棒王正棠四打數擊出2支安打，帶有一分打點 。記者侯永全／攝影
悍將第一棒王正棠四打數擊出2支安打，帶有一分打點 。記者侯永全／攝影

本季苦吞16敗的富邦悍將今天在新莊主場迎戰戰績領先的樂天桃猿，悍將先發投手范米特主投8局失1分，再配合悍將打者在4局下拿下3分，終場以3比1拿下主場首勝，本球季第4勝到手。

范米特面對桃猿26打席，主投8局僅被擊出2支安打，送出6次三振，失1分，為球隊拿下本球季主場首勝，也首度獲選單場最有價值球員。他在MVP頒獎儀式中表示，開季球隊打得不順，希望這一勝能幫助球隊打出氣勢，將好成績延續到球季結束。他並將勝投歸功於捕手戴培峰，也感謝球隊火力支援。

悍將第一棒王正棠四打數擊出2支安打，帶有一分打點，第六棒高孝儀四打數，1安1打點及得1分，第八棒捕手戴培峰三打數1安也有一分打點。富邦悍將中斷主場6連敗，也中斷樂天桃猿隊對戰悍將的跨季5連勝。

第六棒高孝儀四打數，1安1打點及得1分 。記者侯永全／攝影
第六棒高孝儀四打數，1安1打點及得1分 。記者侯永全／攝影
悍將第八棒戴培峰三打數1安有一分打點 。記者侯永全／攝影
悍將第八棒戴培峰三打數1安有一分打點 。記者侯永全／攝影
四局下，悍將王正棠擊出一壘安打，二壘跑者戴培峰滑回本壘得分，桃猿隊捕手張閔勛觸殺不及 。記者侯永全／攝影
四局下，悍將王正棠擊出一壘安打，二壘跑者戴培峰滑回本壘得分，桃猿隊捕手張閔勛觸殺不及 。記者侯永全／攝影
悍將先發投手范米特主投8局失1分，首度獲選單場最有價值球員 。記者侯永全／攝影
悍將先發投手范米特主投8局失1分，首度獲選單場最有價值球員 。記者侯永全／攝影

樂天桃猿 富邦悍將

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