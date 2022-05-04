影／悍將4勝到手 范米特主投8局失1分克桃猿

本季苦吞16敗的富邦悍將今天在新莊主場迎戰戰績領先的樂天桃猿，悍將先發投手范米特主投8局失1分，再配合悍將打者在4局下拿下3分，終場以3比1拿下主場首勝，本球季第4勝到手。

范米特面對桃猿26打席，主投8局僅被擊出2支安打，送出6次三振，失1分，為球隊拿下本球季主場首勝，也首度獲選單場最有價值球員。他在MVP頒獎儀式中表示，開季球隊打得不順，希望這一勝能幫助球隊打出氣勢，將好成績延續到球季結束。他並將勝投歸功於捕手戴培峰，也感謝球隊火力支援。