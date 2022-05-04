中職／范米特8局失1分剋猿 悍將贏球也中止連8場失誤

富邦悍將隊今天成功捍衛新莊主場，在投手戰中以3：1擊敗樂天桃猿隊，拿下本季第4勝，也是近3戰第2勝，洋投范米特居功厥偉，先發8局僅失1分，捕手戴培峰引導有功外，也打了1分打點、跑回1分。

昨天遭到中信兄弟隊完封的悍將打線，今天掌握機會創造單局3分攻勢，4局下從范國宸內野安打上壘開始，1出局後高孝儀的二壘打敲回第1分，2出局後戴培峰適時一擊打回第2分，接著李宗賢敲安延續攻勢，王正棠的安打讓戴培峰從二壘跑回本壘，技巧性撲倒閃過捕手觸殺得分。

范米特開賽連續解決10人次，直到4局上才被成晉敲出一支內野安打，不過靠著三振加上戴培峰阻殺盜壘成功解圍，接下來到7局再遇危機，保送成晉這次被成功盜壘，2出局後遭陳俊秀敲安，丟掉唯一一分。

范米特以104球投完生涯新高的8局，僅被敲出2支安打，失1分，另有6次三振、1次四壞保送，來台首勝終於入袋，防禦率為3.13；9局「守護神」曾峻岳投1局無失分，收下本季第3次救援成功。

猿隊先發投手黃子鵬表現也不俗，106球投了7局失3分的優質先發，被敲9支安打，另也送出9次三振創下生涯新高，沒有四壞但有1次觸身球，吞下本季首敗。

特別的是，今天富邦悍將隊失誤掛0，也中止了本季各隊最長的連續8場失誤，反倒是對手猿隊在游擊防區有1次失誤，悍將賽前27次失誤是各隊最多，守備率0.963也是最低。