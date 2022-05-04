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中職／廚佛瑞德開球 兄弟寵物日逾500毛孩報名

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」5月7日邀請知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」與狗兒子「Stork」開球。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」5月7日邀請知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」與狗兒子「Stork」開球。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」將在5月7、8日登場，將台中洲際棒球場變成汪喵樂園，其中7日開球嘉賓邀請到知名YouTuber「廚佛瑞德Fred」與狗兒子「Stork」，表演嘉賓為「珺珺和布布」。

中信球團表示，今年為舉辦寵物主題日第四年，主題日兩日內野進場可獲得「洲際汪喵ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ樂園便利貼」，以及有報名狗狗及喵喵特別席的毛小孩將可獲得「汪事如意 五星寵物鮮食」零食大禮包，活動兩日目前已有將近共500隻汪汪、50隻喵喵報名購票，為最多毛孩的一次。

5月7日開球嘉賓「廚佛瑞德Fred」以輕鬆幽默搭配專業料理技巧在YouTube擁有超高人氣，賽前將與黃金獵犬狗兒子「Stork」一同開球外，賽中也會到「Twitch中信兄弟官方頻道」和大家一起線上看球。

中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」5月7日邀請「珺珺和布布」擔任表演嘉賓。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」5月7日邀請「珺珺和布布」擔任表演嘉賓。圖／中信兄弟隊提供

當天表演嘉賓則邀請到最會跳舞的邊境牧羊犬「布布」與主人「珺珺」的指令完美搭配一起共舞，他們曾榮獲日本舉辦的「線上世界盃人狗共舞大賽」全球第三的殊榮，布布更將與兄弟吉祥物小翔「犬象合體」帶來精彩的舞蹈表演。

活動兩日在洲際棒球場二樓平台藏著五張「尋找冠冠QRcode」，拿出手機掃一下就會看到中信兄弟帥氣可愛的球員，8日「狗狗漫步洲際」首次開放球迷帶著可愛的狗狗在賽後一同進到場內，踏上最夢幻的紅土草皮。

主題日兩日也會在球場設置特別席專屬通道入口，場外也設有急救站與寵物廁所區，並舉辦趣味接球大賽及狗狗賽跑等活動，獲得活動冠軍將可擔任「一日狗狗球僮」，球賽中場也將舉行狗狗大胃王比賽；另外，經多方考量，寵物貓較不適合參與場外活動，故場外活動僅限狗狗現場報名參加。

中信兄弟 棒球

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