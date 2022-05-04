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中職／援護率=防禦率 陳鴻文拚首勝要看隊友
富邦悍將隊陳鴻文在中華職棒目前防禦率榜第四、本土投手第一，卻是防禦榜前九名中唯一勝投掛蛋的投手，防禦率1.88，隊友的得分援護率也是1.88，要贏球有很大難度。
中職公布明天樂天桃猿隊與富邦悍將隊的先發投手，悍將隊推出陳鴻文面對猿隊的狂威，狂威防禦率2.16比陳鴻文高，不過本季已拿下2勝1敗，0勝2敗的陳鴻文明天續拚本季首勝。
富邦悍將開季前19場戰績3勝16敗，投手要取得勝投自然不易，洋投威迪茲是唯一一位拿下先發勝的悍將投手，本季防禦率2.45，得分援護率則是3.44。
陳鴻文狀況較特殊，在中職目前符合防禦率榜資格的15名投手中，陳鴻文的得分援護率1.88最低，再來是同為悍將隊的范米特（1.9）、陳仕朋（2.04），也是這15名投手中3位少數沒有勝投的球員。
范米特、陳仕朋的防禦率率都大於援護率，要贏球也難，陳鴻文防禦率、援護率同為1.88，不過4場出賽投24局裡，有5分責失加上5分非責失分，場均失分來到3.75，自然吞下2敗。
陳鴻文期盼隊友火力爆發外，另有一項利多，狂威本季得分援護率2.88也不高，在符合資格的投手中排名倒數第四。
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