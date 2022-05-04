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中職／味全龍確診+3 本土球員已18人染疫

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍球團也表示，至今天中午為止，本土球員確診總數達18人。 聯合報系資料照
味全龍球團也表示，至今天中午為止，本土球員確診總數達18人。 聯合報系資料照

味全龍隊確診球員新增3人，中華職棒聯盟今天稍早公布5月7、8日的天母球場龍隊賽事延期後，味全龍球團也表示，至今天中午為止，本土球員確診總數達18人。

味全龍球團表示，截至今日中午為止，本土球員確診增加3人、達18人，無新增快篩陽性，6人列密切居隔，其餘本土球員進入自主管理第2天。

至於球員目前狀況，龍隊表示，龍將們目前健康良好，部分確診者目前無症狀，其餘有輕微症狀如流鼻涕、鼻塞等。在醫療單位進駐協助後，提升PCR篩檢速度和人員照護。

根據目前中央流行疫情指揮中心規定，確診者需採取前10天隔離、後7天自主健康管理的「10+7」模式，龍隊確診人數多達18人，本周5場賽事已全數延期，下周能否順利舉行仍屬未知。

味全龍 中華職棒

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