中職／7、8日天母賽事也延期 味全龍確定一周沒球打

味全龍隊爆發疫情出現球員確診，3到5日3場比賽已經延後，中華職棒今天進一步公布，7、8日原定天母球場的賽事也宣告延期，代表龍隊本周都沒比賽可打。

龍隊從27日出現6名隊職員快篩陽性，接著人數一路向上攀升，4月30日居家隔離球員達16人，其中有4名確診者、4名快篩陽性、8名密切接觸者，聯盟也在隔天宣布，原定3、4、5日在高雄澄清湖球場的龍隊主場賽事全數延期。

而5月3日龍隊再次更新數字，本土球員15人確診，新增快篩陽性1人，6人列密切居隔，合計居隔人數達22人。

聯盟今日表示，估計5月8日解隔離人數難達復賽條件，為使味全龍隊儘速恢復正常出賽，聯盟宣布原訂5月7日、8日例行賽編號第58場、第60場天母球場味全龍主場賽事延賽。

另，原訂4月27日編號第40場，天母球場中信兄弟對味全例行賽，公告補賽日期為5月16日於澄清湖球場進行。