棒球／澳洲職棒向日職招手 盼2023年成立日本隊

昨日在新莊富邦悍將主場，迎戰中信兄弟卻慘遭9:0完封，同時在6局上陳子豪的積極跑壘在本壘遭到觸殺，引起了球迷間議論，藉機酸了悍將守備。 6局上1人出局，陳子豪靠保送上壘，輪到岳東華打擊後，陳子豪罕見

2022-05-04 11:31