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棒球／澳洲職棒向日職招手 盼2023年成立日本隊

中央社 / 東京4日綜合外電報導
澳洲職棒聯盟（ ABL）正計劃成立一支以日本球員為主的隊伍，目前與日本方面進行最終協商。 截圖自Australian Baseball League官方推特
澳洲職棒聯盟（ ABL）正計劃成立一支以日本球員為主的隊伍，目前與日本方面進行最終協商。 截圖自Australian Baseball League官方推特

澳洲職棒聯盟（ ABL）正計劃成立一支以日本球員為主的隊伍，目前與日本方面進行最終協商，若能順利組成隊伍、決定在澳洲的主場城市，將從明年11月的賽季起正式加入。

日本共同社報導，澳洲位於南半球，夏季與冬季和日本相反，澳職賽季正好是日職休賽期間，呼籲日職球團可以派選手來澳職參賽。

報導指出，若此事順利進行，對日本年輕選手來說，可以在澳職累積經驗，也是展現實力、朝美國大聯盟進軍的舞台；對澳職來說，則可開拓日本市場。

Sponichi Annex報導，為組成日本球隊也將舉辦測試會（tryout）等，邀請社會人士與自由契約的職業選手參加。

澳職有6支本土球隊，2018年與2019年的賽季中加入韓國與紐西蘭隊，目前共有8支隊伍。

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