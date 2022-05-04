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中職／陳子豪本壘前遭觸殺 網酸悍將守備：是我也賭一把

聯合新聞網 / 綜合報導
陳子豪昨日積極跑壘在本壘遭到觸殺，引起了球迷間議論。 截圖自影片
陳子豪昨日積極跑壘在本壘遭到觸殺，引起了球迷間議論。 截圖自影片

昨日在新莊富邦悍將主場，迎戰中信兄弟卻慘遭9:0完封，同時在6局上陳子豪的積極跑壘在本壘遭到觸殺，引起了球迷間議論，藉機酸了悍將守備。

6局上1人出局，陳子豪靠保送上壘，輪到岳東華打擊後，陳子豪罕見盜壘，悍將捕手林琨笙傳二壘卻發生失誤，沒能傳進內野手于森旭的手套，球一路滾到外野，陳子豪跑過三壘仍沒停下腳步，選擇繼續往本壘衝，最終卻慘遭觸殺出局，未能幫助兄弟得分。

由於悍將近期守備已連8場發生失誤，其中還包含離譜的隱形失誤，因此陳子豪的跑壘也引起球迷討論，有網友笑說「這是看不起富邦守備」、「這種守備水準是我也賭一把」等。

不過球評則解釋：「他的積極應該是三壘指導教練下的手勢，但從回傳來看，其實差蠻多步的。」事實上經過轉播慢動作回放後，疑似是兄弟3壘指導教練，太慢阻擋，才導致陳子豪衝往本壘遭觸殺。

中信

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