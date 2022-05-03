中職／泰迪無情 悍將不懂連勝19戰已吞16敗

富邦悍將隊還是不懂連勝的感覺，今天以0：9輸給中信兄弟隊，開季打了19場比賽，還沒有連贏兩場紀錄，目前戰績3勝16敗。

兄弟洋投泰迪前一戰遭味全龍隊3.1局打爆，但也因用球數不多，僅休4天就再上戰場，今天表現回神，完美封鎖悍將打線，8.1局僅被敲出1安打、無失分，送出8次三振。

泰迪8局投完已用117球，第9局繼續站上投手丘挑戰完封，但一出局後對楊瑞承投出保送，兄弟決定換投，泰迪的用球數128球已破中職生涯新高。

悍將由左投陳仕朋先發，第2局先因岳東華一壘打、高宇杰二壘打串聯掉分，第3局黃鈞聲在三壘有人時敲出安打，陳仕朋最終投完6局被敲7安打、失2分，雖繳優質先發，但未等到隊友火力支援。

兄弟持續追加分數，第7局王威晨掃出三壘打帶有1分打點，周思齊代打以滾地球再添1分，第9局更是灌進5分徹底擊潰悍將，陳文杰、許基宏、陳子豪、岳東華的安打一再「補刀」。

泰迪好投壓制之下，兄弟贏得寫意，還有「送禮」場面，第6局陳子豪保送後盜壘，悍將捕手林琨笙的暴傳多奉送一個壘包，陳子豪卻帶著勇氣連闖兩個壘包，在本壘前遭觸殺出局；以結果論來看，陳子豪若停在三壘，下一棒岳東華將是高飛犧牲打，兄弟少拿1分，否則今天將開啟「邦魯閣」。

悍將全場僅1安打，為董子恩在第3局打出的一壘打，成為本季至今單隊單場最少安打的一役。