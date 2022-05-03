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中職／火雞跳轉身學跑壘？許峰賓、周思齊出書有看頭
中信兄弟隊二軍教練許峰賓、資深球員周思齊共同著作「圖解跑壘學全書」，上周開始預購，限量雙封面書衣版已經銷售一空，許峰賓表示，這是台灣第一本跑壘專書，希望能夠成為對基層棒球有助益的教材。
許峰賓去年剛加盟兄弟第一個春訓，身邊不時出現充滿好奇的周思齊身影，認真聆聽他的教學，也跟著練習。
許峰賓曾經前往美國取經，將跑壘教學詳細拆解，並融入各種情境進行訓練；他在周思齊的建議下，參考目前台灣基層棒球的訓練模式，將在美國學到的跑壘教學技巧系統化整理，設計初階的跑壘教材「圖解跑壘學全書」，書中搭配圖畫、影片說明，圖文並茂。
為了讓不懂棒球的人也能了解書中的技巧說明，許峰賓、周思齊將跑壘、回壘等基礎動作用動物呈現說明，例如海豚回壘、火雞跳轉身，讓讀者可有更多具體畫面可以想像與練習。
「圖解跑壘學全書」已在5月1日全通路正式上市，預購期間有不少關心基層棒球的球迷團購轉贈球隊，許峰賓、周思齊希望透過這本書讓更多對棒球有興趣的大小選手、基層球隊都能有參照的跑壘教材，更期盼未來能有更多棒球專書。
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