PLG／防疫滾動調整 聯盟公告最新指引

國內新冠肺炎確診案例今天突破2萬人，例行賽進入尾聲的P. LEAGUE+（PLG）宣布，根據中央流行疫情指揮中心衛生福利部疾病管制署（CDC）最新防疫規範，制定最新防疫指引與應變措施，聯盟及球團參與比賽者皆於賽前提供48小時內快篩陰性證明，確保比賽可以在聯盟、球團所有參與比賽者與進場觀眾皆在安全無虞情況下順利進行。

PLG表示，球隊若有快篩呈現陽性者，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊，若PCR結果為陽性應遵照CDC後續規範處理，所有被列為密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽。

球隊若快篩完至比賽開打前，有被通知為密切接觸者，必須完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽，該員進行居隔當下必須再次進行快篩；若為陽性，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊且應遵照CDC後續規範處理。

例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員（含華裔與外籍生球員）至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」；季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。

聯盟另頒布比賽場館規範，觀眾進場持續實施量測體溫、手部消毒與全程戴口罩，凡屬「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」實施對象，不得進入球場，如有接獲CDC或地方衛生局通知場館於比賽時有確診足跡，球團將關閉球場進行相關清消作業，並呈報聯盟知悉，經衛生主管機關同意後方可重新開放場館進行比賽。

聯盟參與比賽者，包括聯盟工作人員、裁判、紀錄台人員、轉播單位主播、球評與採訪記者，以及球團參與比賽者，包括球員、隊職員、啦啦隊、表演團體、工讀生，應接種新冠肺炎疫苗3劑或至少兩劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，且需全程戴口罩，球員和裁判場上比賽和吹判除外。

聯盟補充說，以上防疫指引與應變措施將隨中央流行疫情指揮中心衛生福利部更新相關指引及規範進行滾動式調整球團參與比賽者規範，若因疫情導致停賽的相關事宜與後續復賽的賽程安排，另召開賽務決策委員會討論後決定。