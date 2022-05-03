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中職／龍隊陷疫情風暴 已15人PCR確診

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
龍隊陷疫情風暴，已15人PCR確診。 味全龍臉書粉絲團
龍隊陷疫情風暴，已15人PCR確診。 味全龍臉書粉絲團

味全龍隊疫情延燒，第一時間疫情不透明遭外界質疑，今天球團對外回應，也更新確診人數，目前本土球員確診人數已達15人，新增快篩陽性1人，6人列密切居隔。

龍隊聲明如下：

抱歉讓您們擔心了！龍將們一切安好，也向各位報告球團最新防疫進度。

本土疫情升高，內外部疫情瞬息萬變，球團自Covid-19疫情發生來，一路依中職與防疫衛生單位指引加強防疫，仍無法抵擋病毒侵襲與傳播速度，在此向球迷們深表歉意，也特別說明，球團自4月27日球員出現快篩陽性後，均遵循防疫規範與聯盟公布之應對措施，無隱瞞疫情之必要與情事。

由於每日疫調盤整需要時間，加上篩檢狀態隨時變化，球團致力安置與照護隊職員健康，除每日固定通報聯盟，有特殊狀況也會隨時向聯盟更新資訊，避免資訊落差。惟依現行法規，球團仍無立場公布確診名單，還望各界諒察。

在目前與病毒共存的狀態下，面對疫情，球團秉持「防疫至上」原則應變，並全力照護隊職員健康，盼各界支持，共同防疫、對抗病毒，更盼所有從業人員都能健康平安。

目前本土球員已有15人確診，新增快篩陽性1人，6人列密切居隔，部分確診者無症狀，少數有流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，球團除依防疫單位規定辦理一人一室居隔，也邀請醫療團隊進駐協助，為早日控制疫情，即日起也要求其他本土球員加強健康照護，並連續三日快篩陰性才開始自主訓練。相信球員們在妥善的醫療照護下，都能很快恢復健康，回到球場與各位團聚，請球迷朋友們放心。

中職 味全龍

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