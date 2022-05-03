棒球／女生也能登職棒舞台 大西洋聯盟出現首位先發女將
史上首位在職棒聯盟先發的女將在昨日誕生，威摩爾（Kelsie Whitmore）成功站上美國職棒獨立聯盟「大西洋聯盟」，先發第九棒並擔任史泰登島渡鷹左外野手，雖然3打席沒有安打，但已替美國棒球締建新猷。
23歲的威摩爾其實是一名「二刀流」，渡先前在美國女子棒球隊是擔任投手，替國家隊出征保有著1.35自責分，不過渡鷹當時以「大谷翔平條款」將威摩爾登錄為二刀流球員，因此也相當看重她的打擊實力。
威摩爾早在4月21日就以代打替渡鷹出賽，不過昨日終於等到首次先發亮相的機會，在和南區榜首加斯托尼亞蜂蜜獵人交手的比賽中，威摩爾擔任先發九棒左外野手，3打席有1次觸身保送、未敲出安打，2次守備機會都完成接殺，不過後來提前被代打換下，中場渡鷹以5比10不敵蜂蜜獵人。
賽後接受訪問時，威摩爾表示對於獲得這樣的機會心懷感謝，「我對此充滿感激與興奮之情，這支球隊的文化充滿競爭心，是我這輩子都在追求的機會，我準備好上陣比賽了。在最高水準比賽打球是我的目標，你去問任何在聯盟裡的人目標是什麼，都一樣，就是升級還有在自己能達到的最高等級聯盟出賽。」
BREAKING: Kelsie Whitmore will start in left field and bat ninth for the @FerryHawks today. Kelsie will become the first woman to start a game in Atlantic League history. pic.twitter.com/KKAa2Dgmz8— Atlantic League (@AtlanticLg) May 1, 2022
Kelsie Whitmore takes the field as the first woman to ever start a game in Atlantic League history. Make sure to send this to every little girl who thinks they can’t play professional baseball! Those days are over fans, Kelsie Whitmore has arrived and she’s here to stay! pic.twitter.com/9i7fiCwOYU— SI FerryHawks (@FerryHawks) May 1, 2022
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言