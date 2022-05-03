棒球／女生也能登職棒舞台 大西洋聯盟出現首位先發女將

史上首位在職棒聯盟先發的女將在昨日誕生，威摩爾（Kelsie Whitmore）成功站上美國職棒獨立聯盟「大西洋聯盟」，先發第九棒並擔任史泰登島渡鷹左外野手，雖然3打席沒有安打，但已替美國棒球締建新猷。

23歲的威摩爾其實是一名「二刀流」，渡先前在美國女子棒球隊是擔任投手，替國家隊出征保有著1.35自責分，不過渡鷹當時以「大谷翔平條款」將威摩爾登錄為二刀流球員，因此也相當看重她的打擊實力。

威摩爾早在4月21日就以代打替渡鷹出賽，不過昨日終於等到首次先發亮相的機會，在和南區榜首加斯托尼亞蜂蜜獵人交手的比賽中，威摩爾擔任先發九棒左外野手，3打席有1次觸身保送、未敲出安打，2次守備機會都完成接殺，不過後來提前被代打換下，中場渡鷹以5比10不敵蜂蜜獵人。

賽後接受訪問時，威摩爾表示對於獲得這樣的機會心懷感謝，「我對此充滿感激與興奮之情，這支球隊的文化充滿競爭心，是我這輩子都在追求的機會，我準備好上陣比賽了。在最高水準比賽打球是我的目標，你去問任何在聯盟裡的人目標是什麼，都一樣，就是升級還有在自己能達到的最高等級聯盟出賽。」

BREAKING: Kelsie Whitmore will start in left field and bat ninth for the @FerryHawks today. Kelsie will become the first woman to start a game in Atlantic League history. pic.twitter.com/KKAa2Dgmz8 — Atlantic League (@AtlanticLg) May 1, 2022