棒球／林其緯回母校效力 任大理青少棒隊投手教練

曾效力中職統一獅隊的退役投手林其緯，確定回母校球隊效力，加入大理青少棒隊教練團、擔任投手教練，轉換身分繼續在棒球領域打拚。

台北市大理高中國中部在昨天落幕的謝國城盃全國青少棒錦標賽拿下第4名，今天也正式公布，職棒退役球員林其緯將加入青少棒教練團。

林其緯是大理首名加入職棒的校友，中華職棒生涯從2008年加入興農牛隊開始，當年度拿下中職新人王，2015年轉效力統一獅隊，去年球季整季沒有一軍出賽紀錄，季後被釋出。

林其緯中職生涯一軍總計留下303場出賽，戰績32勝48敗、28次中繼成功、8次救援成功，出賽防禦率4.89。

大理棒球隊粉絲團也轉述林其緯的話：「不會的要學，不懂的要問！你如果害怕，你將不能成長。」