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中職／悍將對戰泰迪3年4連敗 再戰兄弟拚本季首次連勝

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供
陳仕朋。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天在台南球場終止7連敗，上半季戰績3勝15敗，明天將回新莊主場對戰中信兄弟隊，爭取本季首次連勝紀錄，雙方分別推出陳仕朋、泰迪登板先發。

悍將隊開季前18戰只拿3勝，目前勝率只有1成67，其他4隊都在5成以上，對悍將隊來說，本周5場比賽仍是極大考驗，明天先在新莊對戰兄弟，接下來3天再對樂天桃猿隊3連戰，一定要想辦法扭轉氣勢。

悍將隊從4月3日開季後，從未打過2連勝，前17戰拿到兩勝都是擊敗兄弟，直到昨天在台南扳倒統一獅隊，才首次嘗到屠象以外的贏球滋味，明天「金控大戰」會有什麼變化值得觀察。

兄弟目前對戰悍將隊仍以4勝2敗領先，泰迪明天登板當然也想討回面子，他在4月28日對味全龍隊只投3.1局，被揮出9支安打，狂失7分吞敗，終止開季2連勝紀錄，寫下來台3年最慘敗投紀錄。

泰迪生涯3年對戰悍將隊7場（6場先發），投出4勝、防禦率1.37，包括本季對戰兩場拿下1勝，合計14局失3分，只有1分自責，飆出14次三振。

陳仕朋過去對兄弟17先發2後援，戰績4勝9敗、防禦率5.18，包括本季中繼0.2局無失分，明天在主場爭取本季首勝、生涯第20勝（目前19勝33敗），壓力還是不小。

陳仕朋 樂天桃猿 富邦悍將

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