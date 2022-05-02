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亞運／棒球業餘主體 是否補強職業球員待集訓評估

中央社 / 台北2日電
2018年亞運中華對抗韓國。 報系資料照
2018年亞運中華對抗韓國。 報系資料照

杭州亞運預計9月登場，上屆亞運棒球台灣代表隊拿下銅牌，此次力拚再創佳績，正選名單以業餘球員為主體，視集訓狀況評估旅外及中職球員戰力補強，會以列管球員為主要對象。

2018年印尼雅加達亞運，台灣棒球代表隊預賽首戰與韓國交手，靠著吳昇峰先發好投、林加祐棒打梁玹種，搶下勝利、振奮人心，台灣最後在棒球項目拿下銅牌。

此次杭州亞運依然以業餘球員為主體，總教練吳思賢領軍，中華棒協今天公布培訓36人名單，預計5日至25日在高雄立德棒球場展開集訓，期間會安排6場熱身賽，對手預計是中職二軍球隊，6月縮小名單至26人，預計將參加由中職主辦的二軍交流賽、以賽代訓。

上屆亞運，中職各隊派出2名球員加入代表隊，統一獅隊野手蘇智傑則是因為手傷退出亞運，此次亞運代表隊仍以業餘球員為主體，會視集訓狀況評估是否要補強旅外及中職球員戰力。

職棒球員戰力補強將以列管球員優先，但據了解，有不少非列管職棒球員也表達強烈意願想要打亞運，教練團會評估隊形和整體戰力規劃，再加以取捨。

亞運 棒球 中職

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