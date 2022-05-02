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亞運／中華培訓隊36人名單出爐 「花花」張正偉入列

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
張正偉入選亞運培訓隊。 張正偉臉書粉絲團(經典賽資料照)
張正偉入選亞運培訓隊。 張正偉臉書粉絲團(經典賽資料照)

中華棒球隊備戰9月杭州亞運，中華棒球協會今天正式公布培訓隊36人集訓名單，5月5日至25日將在立德棒球場集訓，將安排6場熱身賽觀察選手狀況，6月起縮小為26人名單。

中華隊將由吳思賢（現任安永鮮物隊副領隊）領軍，棒協指出，外籍教練克魯茲預定6月20日來台，在隔離期滿後與中華隊會合。

曾經效力中信兄弟、富邦悍將隊12季的「花花」張正偉，今年回到業餘球界，加入台中市成棒隊，這次也在36人名單內。

合作金庫隊37歲老將林瀚從2006年荷蘭哈連盃、世界大學棒球錦標賽起，多年來一直是國家隊的老面孔，今年在春季聯賽攻守穩定，預賽打擊率3成、複賽3成7，也有全壘打紀錄，再次進入中華培訓隊。

培訓隊36名球員名單如下：

投手16人─鄭文豪（安永鮮物）、陳宇宏（安永鮮物）、陳柏清（安永鮮物）、吳昇峰（合作金庫）、黃健隆（合作金庫）、王政浩（合作金庫）、朱誥鎮（合作金庫）、賴延峰（合作金庫）、巴青少（台灣電力）、張建耀（台灣電力）、王志庭（興富發）、張竣龍（新北禾聯）、侯羿輔（台北市大）、鄭祐豪（桃園市）、徐基麟（自主培訓）、潘文輝（開南大學）

捕手5人─蔡岱霖（安永鮮物）、陳瑞慕（台灣電力）、林軒逸（台灣電力）、吳松勳（合作金庫）、黃佳瑋（合作金庫）。

內野手8人─姜建銘（安永鮮物）、林瀚（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、蕭帛庭（台灣電力）、廖俊凱（台灣電力）、陳偉志（台灣電力）、劉任傑（新北禾聯）、王薪權（無所屬）。

外野手7人─劉鎰嘉（安永鮮物）、曾宸佐（安永鮮物）、陳孝允（合作金庫）、楊振裕（合作金庫）、林柱（台灣電力）、曹家淵（新北禾聯）、張正偉（台中市）。

亞運棒球集訓泡泡模式 預計與中職二軍打6戰

中華民國棒球協會今天公布亞運36人培訓名單，預計5日至25日在高雄集訓，集訓防疫最高標準，球員一律採泡泡模式、團進團出，避免染疫風險，預計安排6場與職棒二軍熱身賽。

中華棒協今天公布今年杭州亞運棒球項目36人培訓名單，由總教練吳思賢領軍，上屆印尼雅加達亞運銅牌班底，包括投手吳昇峰、黃健隆、王政浩、野手林瀚、陳瑞慕、黃佳瑋、姜建銘、蕭帛庭、陳偉志等人都再度入選。

近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例多，先前全國成棒甲組春季聯賽也有興富發隊職員染疫，棒協此次集訓採最高標準防疫模式，球員報到前要提交快篩陰性證明，每週也會固定快篩，進出都採泡泡模式、團進團出，在飯店、球場間移動，休假日也不能外出，避免染疫風險。

培訓隊預計5日至25日在高雄立德棒球場集訓，期間會安排6場熱身賽，對手為中職二軍球隊，目前暫定與中信兄弟、富邦悍將各打2場比賽，樂天桃猿隊、味全龍隊各打1場比賽，6月也預計會參與中職二軍交流賽，以賽代訓，受到疫情影響，今年無法海外移訓。(中央社)

棒球 中華隊 林瀚

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