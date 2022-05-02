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中職／聯盟證實1名裁判因喉嚨癢 自行快篩陽性居家隔離
中華職棒今天休兵，但有裁判因身體不適，自行快篩後呈現陽性，已依相關規定居家隔離。
今年球季將邁入第6周賽事，龍隊最近傳出疫情，而且持續擴大，除了21名隊職員居家隔離，其中16名球員有5人快篩陽性、7名密切接觸者，昨天又有1名啦啦隊女孩確診、另1名快篩陽性，聯盟宣布龍隊明天開始在高雄澄清湖球場3連戰全部延期。
中職今天指出，中午通報各球團領隊，上午有一名裁判於家中感到喉嚨癢，進行快篩後呈現陽性，目前等侯PCR檢測，該裁判已按規定先進行居家隔離中，目前健康一切狀況良好。
另有一名技術委員、一名裁判因有家人確診，也遵循CDC規定先在家進行3+4居隔。
中職強調，最近因為疫情升溫，場上裁判、場下技術委員均全程配戴口罩，住宿均為一人一室，聯盟會保持謹慎但不恐慌的態度因應，希望大家早日康復。
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