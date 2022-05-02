快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／聯盟證實1名裁判因喉嚨癢 自行快篩陽性居家隔離

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
聯盟證實1名裁判因喉嚨癢，自行快篩陽性居家隔離。 報系資料照
聯盟證實1名裁判因喉嚨癢，自行快篩陽性居家隔離。 報系資料照

中華職棒今天休兵，但有裁判因身體不適，自行快篩後呈現陽性，已依相關規定居家隔離。

今年球季將邁入第6周賽事，龍隊最近傳出疫情，而且持續擴大，除了21名隊職員居家隔離，其中16名球員有5人快篩陽性、7名密切接觸者，昨天又有1名啦啦隊女孩確診、另1名快篩陽性，聯盟宣布龍隊明天開始在高雄澄清湖球場3連戰全部延期。

中職今天指出，中午通報各球團領隊，上午有一名裁判於家中感到喉嚨癢，進行快篩後呈現陽性，目前等侯PCR檢測，該裁判已按規定先進行居家隔離中，目前健康一切狀況良好。

另有一名技術委員、一名裁判因有家人確診，也遵循CDC規定先在家進行3+4居隔。

中職強調，最近因為疫情升溫，場上裁判、場下技術委員均全程配戴口罩，住宿均為一人一室，聯盟會保持謹慎但不恐慌的態度因應，希望大家早日康復。

中職 中華職棒 啦啦隊

延伸閱讀

配送不及民眾買不到快篩開罵 藥師只好自行到郵局搬貨

獨／北市廣慈社宅20多名工人染疫 通報無人理步行到醫院求救

不快篩不通報 魏重耀：醫師的認知裡就是一個感冒

北農疫情嚴峻 陳吉仲：今晚起快篩陰性始得進入拍賣

相關新聞

中職／悍將對戰泰迪3年4連敗 再戰兄弟拚本季首次連勝

富邦悍將隊昨天在台南球場終止7連敗，上半季戰績3勝15敗，明天將回新莊主場對戰中信兄弟隊，爭取本季首次連勝紀錄，雙方分別...

亞運／中華培訓隊36人名單出爐 「花花」張正偉入列

中華棒球隊備戰9月杭州亞運，中華棒球協會今天正式公布培訓隊36人集訓名單，5月5日至25日將在立德棒球場集訓，將安排6場...

中職／聯盟證實1名裁判因喉嚨癢 自行快篩陽性居家隔離

中華職棒今天休兵，但有裁判因身體不適，自行快篩後呈現陽性，已依相關規定居家隔離。

中職／牧田和久最快兩周內抵台 兄弟外籍兵團增至5人

中信兄弟球團上午宣布，已與日籍投手牧田和久完成簽約，正在申辦來台相關證件，如果順利將於兩周內抵台進行隔離。

亞運／棒球業餘主體 是否補強職業球員待集訓評估

杭州亞運預計9月登場，上屆亞運棒球台灣代表隊拿下銅牌，此次力拚再創佳績，正選名單以業餘球員為主體，視集訓狀況評估旅外及中...

中職／陳鴻文穿粉紅色球衣？悍將本月主題日有看頭

富邦悍將隊上半季第3檔主題日「Loving Day」將在14、15日登場，全隊將首度穿上粉紅色戰袍亮相，並推出「Lovi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。