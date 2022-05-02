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中職／牧田和久最快兩周內抵台 兄弟外籍兵團增至5人

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導

中信兄弟球團上午宣布，已與日籍投手牧田和久完成簽約，正在申辦來台相關證件，如果順利將於兩周內抵台進行隔離。

兄弟證實牧田和久加盟，相關訊息全文如下：

牧田和久37歲，177公分、83公斤，右投右打，是少見的「低肩投球型」投手，又稱「下勾式投球」或「潛水艇式投球」，故牧田和久有「和製潛水艇」之稱。

牧田和久有9季日本職棒資歷，2011到2017年效力於西武獅，2018年轉戰美國職棒大聯盟，效力於聖地牙哥教士，2020到2021年重返日本職棒，效力於樂天金鷲，2020年出賽52場，拿下22次中繼成功、防禦率2.16，去年一軍出賽場次不多，17場拿下2次中繼成功、防禦率3.31，不過在二軍東區聯盟出賽29場，戰績2勝1敗、3次救援成功，防禦率僅0.33。

中信兄弟外援戰力部分，目前擁有三位投手，包含連兩年獲選年度MVP且於4月30日對戰樂天桃猿拿下無四死球完投完封勝的德保拉（Jose De Paula）、4月20日對戰味全龍拿下無四死球完投完封勝的泰迪（Teddy Stankiewicz），以及目前暫居三振王且並列勝投王的象魔力（Shawn Morimando），另有目前在二軍的捕手福來喜（Francisco Pena）。

牧田和久近年以後援出賽為主，但生涯中先發、後援都可以勝任，相信在牧田和久加盟之後，將更穩固猛象軍團投手戰力，攜手邁「象」二連霸。

「和製潛水艇」牧田和久確定加盟兄弟隊，雙方已經完成簽約。圖／中信兄弟隊提供
「和製潛水艇」牧田和久確定加盟兄弟隊，雙方已經完成簽約。圖／中信兄弟隊提供

牧田和久 樂天桃猿 中信兄弟

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