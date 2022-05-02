中職／陳鴻文穿粉紅色球衣？悍將本月主題日有看頭

富邦悍將隊上半季第3檔主題日「Loving Day」將在14、15日登場，全隊將首度穿上粉紅色戰袍亮相，並推出「Loving Day」主題商品，在新莊球場增添粉色系。

悍將指出，在「Loving Day」換上甜蜜新裝，受女孩們喜愛的粉色球衣正式亮相，有別於過往女孩日以天使綠為主色，今年悍將們將首度穿上粉色系球衣踏上戰場。

「Loving Day」主題球衣以甜蜜粉融入清新的方格紋漸層刷淡設計，再以日曜藍勾勒出悍將線條，展現出悍將們鐵漢柔情的一面「粉愛粉愛你」。

不只主題球衣，「Loving Day」主題商品推出多樣女性服飾，包括短版TEE、運動短褲的套裝組合，另外還有短帽簷漁夫帽、雙色棒球帽、迷你可愛的小後背包等多款配件，自由搭配讓女孩們走在流行的尖端。

14、15日主題日進場，持內野有價票券可獲主題日專屬「Loving Day手機氣墊支架 」，共有兩款，每日限量1200個。

若想體驗成為棒球女孩的球迷，「悍安久斯一起應援」、「悍將球僮體驗」只在「Loving Day」限定登場，女性悍將家族會員即可報名參加，每場比賽1到3局共有10位名額可站上環形舞台與Fubon Angels一同應援，另外在3、4局開放兩位名額體驗悍將球僮，相關報名辦法及更多活動資訊，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。