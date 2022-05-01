青少棒／古林睿煬、劉基鴻封王7年 中市再奪謝國城冠軍

謝國城全國青少棒錦標賽今天落幕，台中市隊投手巫宏威獨撐7局，以4：2完投勝桃園市隊，暌違7年再嘗冠軍滋味，這也是中市歷年第9座冠軍，奪冠次數排名第1。

中市5名球員受投球限制不能登板，巫宏威一夫當關，用91球撐完比賽，雖被敲出10支安打，只在3局、7局下各失1分，獲選本屆比賽最有價值球員。

中市在勝部冠軍戰遭桃市投手李星漢封鎖4局未得分，今天再次對決，首局就靠方紹齊、邱宥得安打攻下1分，3局上攻勢再起，靠對方守備失誤、連續兩次保送攻占滿壘，李星漢退場休息。

桃市換上石晨廷投球，先投出觸身球奉送1分，接著中市靠滾地球積極跑壘，用1個出局數跑回兩分，這半局攻進3分，一路領先到比賽結束。

桃市李旻翰揮出3支安打，攻下兩分打點，對決巫宏威最有心得，改變不了球隊輸球命運。

中市總教練藍文權表示，5名主力投手受到隔場限制確實很吃緊，只好推出沒有大賽經驗的左投巫宏威，「沒投手了，他只好上場，有按照教練指示配球，不急躁、以控球為主。」

巫宏威透露，賽前才收到任務通知，但其實心底早就有底，「大概有猜到是我先發，很緊張，因為是冠軍戰，原本以為撐3局就差不多了。」

生涯首場冠軍戰先發，巫宏威完投勝桃市，雖然很開心，卻只給自己打7分（滿分10分），認為壞球太多，第1顆都沒搶到好球數。

藍文權前一次率領中市中山國中奪冠是2015年，當時完成2連霸，陣中有古林睿煬、劉基鴻、戴培峰和李丞齡等現役職棒球員；他表示，今年這群小朋友和那批球員相比，身材條件嬌小許多，卻能打出相同的韌性，成績更超乎預期。

中市奪下9冠再創新紀錄，桃市7冠居次，第3到8名依序是新北市、台北市、台東縣、南投縣、高雄市、台南市。

個人獎名單：

打擊獎─新北市呂冠緯（打擊率7成14）

打點獎─新北市李承諺（打點7分）

全壘打獎 ─桃園市許庭愷（全壘打1支）

投手獎 ─中市顏鉑勛（防禦率0）

最有價值球員獎 ─中市 巫宏威