成棒／台體大林奕丞到台電實習 擊敗富邦成為3連霸功臣
全國成棒甲組春季聯賽今天進行冠軍戰，台灣電力隊打完前5局落後5分，6、7局下一共攻下6分演出大逆轉，終場以6：5擊敗富邦公牛隊，完成3連霸。
台電贏球最大功臣是30歲外野手蔡智榆，7局下無人出局滿壘時，揮出關鍵二壘打清光壘上跑者，自己再靠隊友滾地球掩護跑回超前分。
台電扭曲情勢後，林奕丞救援1.2局完全封鎖台體，終場1分差險勝；總教練鄭竣哲表示，預賽打得比較辛苦，差點沒辦法晉級複賽，單敗淘汰賽制拚盡全力，這座冠軍是全隊一起努力拚來。
他說，連續幾場都是早場賽事，今天開賽選手還沒完全進入狀況，全隊面對落後局面還是不放棄，才有機會逆轉比分，富邦投、打實力都不錯，今天關門的林奕丞也還是台體大學生，剛好來實習也補上球隊兩名傷兵的位置，不然勝負真的還很難說。
富邦屈居亞軍，合作金庫、安永鮮物並列季軍，5到8名依序是嘉義諸羅山、新北禾聯、台東大學、文化大學。
個人獎名單如下：
打擊獎─冉承霖（遠東科大），打擊率5成76
打點獎─蔡岱霖（安永鮮物），打點21分。
全壘打獎─蔡岱霖（安永鮮物），全壘打3支。
投手獎陳翊瑄（文化大學），防禦率0（16局）。
三振王林振瑋（文化大學），奪三振25次。
救援王王政浩（合金），6救援。
最有價值球員蔡智榆（台電）
教練獎鄭竣哲 （台電）
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