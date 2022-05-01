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中職／悍將屠獅結束7連敗噩夢 開季18戰終於拿到第3勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
悍將隊洋投威迪茲投出本季代表作，幫助球隊終止7連敗。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊洋投威迪茲投出本季代表作，幫助球隊終止7連敗。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊終於贏了，今天在台南球場對統一獅隊3連戰最後一戰，洋投威迪茲投出本季代表作，先發7局失兩分只有1分自責，以優質表現幫助球隊5：2獲勝，走出7連敗低潮。

悍將隊上一勝是4月21日擊敗中信兄弟隊，等了10天總算再嘗贏球滋味，結束今年最長連敗，戰績變成3勝15敗，後天將回新莊主場再戰兄弟，爭取本季首次連勝紀錄。

威迪茲今天投完前4局被敲兩安，5局下被陳鏞基安打，再因隊友失誤、捕逸失掉1分。

獅隊先發投手古林睿煬前5局壓制悍將隊打線，只被揮出兩支安打，飆出7次三振，首局以157公里速球三振范國宸，更是追平中職本土球員最快球速，完全未失分。

但古林睿煬6局上出狀況，高孝儀揮出二壘打後，林琨笙犧牲觸擊、王正棠高飛犧牲打追成1：1，接著于森旭保送、盜上二壘，范國宸關鍵二壘打攻下超前分。

悍將隊這半局攻勢串聯，高國輝再獲保送，申皓瑋安打攻下第3分，獅隊換上第2任投手施子謙，又被高國麟揮出安打，悍將隊再下一城取得4：1領先。

威迪茲6局下被陳傑憲、陳鏞基安打攻下1分，悍將隊仍保持兩分領先優勢，8局上攻勢再起，高國麟保送後，董子恩、高孝儀連揮安打攻下全隊第5分，終場3分之差獲勝，逃過3連戰遭清盤的命運。

威迪茲投完7局退場，被揮出5支安打，投出5次三振，失兩分奪下本季首勝，不但終止個人開季2連敗，也讓悍將隊 中斷對戰獅隊4連敗、台南球場3連敗，今年首次打敗兄弟以外的球隊。

古林睿煬投5.2局，被揮出5支安打、飆出7K，失4分吞敗，本季戰績1勝1敗。

古林睿煬 高孝儀

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