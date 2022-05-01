中職／龍隊疫情升溫3到5日澄清湖3連戰 聯盟火速宣布延賽

中華職棒今天宣布，味全龍隊4月27日首波通報4確診與2密切接觸者等6名球員，由於後續2位密切接觸者陰轉陽，都必須在5月6日由醫護人員快篩或PCR陰性才得以解除隔離，因此3、4、5日龍隊比賽全部延賽。

龍隊3、4、5日這3場比賽，原定在高雄澄清湖球場以主隊身分迎戰統一獅（2連戰）、中信兄弟隊 ，確定全部延期，加上4月27日和今天比賽，龍隊共有5場比賽延後。

至於味全龍何時能復賽？中職指出，根據聯盟與球團制定的規範，框列（確診+隔離）球員人數需低於14人方可復賽，目前「確診者」必須隔離10天由醫護人員快篩或PCR陰性，即可解除隔離，後7天必須全程配戴口罩。「密切接觸者」必須隔離3天，快篩陰解除隔離，後4天必須全程配戴口罩。

龍隊5月7、8日在天母球場還有兩場比賽，打不打得成仍待觀察。