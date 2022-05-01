春季聯賽／台電力克富邦公牛3連霸 蔡智榆關鍵安當MVP

中央社 / 台北1日電
全國成棒春季聯賽冠軍戰台灣電力1日與富邦公牛隊交手，台電蔡智榆（右）7局敲出關鍵二壘打，率隊以6比5拿勝、完成春季聯賽3連霸，獲選大會最有價值球員（MVP）。（中華民國棒球協會提供）
全國成棒春季聯賽冠軍戰台灣電力1日與富邦公牛隊交手，台電蔡智榆（右）7局敲出關鍵二壘打，率隊以6比5拿勝、完成春季聯賽3連霸，獲選大會最有價值球員（MVP）。（中華民國棒球協會提供）

全國成棒春季聯賽冠軍戰台灣電力與富邦公牛隊交手，台電一度5分落後，但展現韌性比賽後半段追分，蔡智榆7局敲出關鍵二壘打，率隊以6比5拿勝，完成春季聯賽3連霸。

111年全國成棒春季聯賽冠軍戰今天在台體大棒球場舉行，台灣電力公司棒球隊今天與富邦公牛（台體大）棒球隊交手。

富邦公牛比賽前半段攻勢不斷，1局靠著3安1保送、2次守備失誤攻下2分，2局再拿1分，3局靠著保送、安打、滾地球跑回第4分，4局再靠著安打、失誤、犧牲觸擊、顏國晉高飛犧牲打，送回團隊第5分。

台電比賽前半段沒能拿下分數，5局打完0比5落後，6局開始追分，蔡智榆率先敲出安打，2人出局後蕭帛庭、林柱接連安打，攻勢串聯、送回2分。

台電7局再起攻勢，廖俊凱率先敲出安打，林軒逸敲安延續攻勢，謝榮展選到四壞保送，蔡智榆關鍵二壘打，一棒送回2分，謝榮展靠著趁傳跑回追平分，蔡智榆則靠著滾地球跑回球隊致勝分。

蔡智榆今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點、7局關鍵安打幫助球隊拿下勝利，也獲選大會最有價值球員（MVP）；台電中繼投手王翔鷹投3.2局被敲3支安打，投出2次四壞保送、無失分，拿下勝投。

台電展現韌性、順利奪冠，完成春季聯賽3連霸，總教練鄭竣哲拿下教練獎，富邦公牛為亞軍，季軍由合作金庫成棒隊與安永鮮物成棒隊並列，5到8名球隊依序為嘉義諸羅山（嘉義大學）、新北禾聯成棒隊、台東大學、文化大學。

春季聯賽 公牛

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