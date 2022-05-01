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中職／悍將培訓選手蘇煒智簽約 背號從007號升級76

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
蘇煒智從今天開始，成為悍將隊正式球員。圖／富邦悍將隊提供
蘇煒智從今天開始，成為悍將隊正式球員。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布，已經和自主培訓選手蘇煒智簽下正式球員合約，他將從007號換穿76號球衣，期待這位23歲捕手持續繳出好表現，為球隊貢獻。

剛過23歲生日的蘇煒智，學生時期與新北市淵源深厚，三級棒球新埔國小、二重國中、穀保家商都是在地球隊，高中畢業後成為台灣體大（富邦公牛）主戰捕手，並有多次國家隊經驗，去年曾入選U23中華隊

悍將去年11月和蘇煒智簽下自主培訓合約，球衣背號007，本季在二軍出賽9場，19個打數敲出8支安打，包括兩支二壘打、兩支三壘打，打擊率4成21、長打率7成37。

悍將評估他在攻守兩端都有優異表現，今天完成換約，並向聯盟註冊成為正式球員，球衣背號換穿為76號。

穀保家商 富邦悍將 中華隊

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