聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張進德也下二軍 高國輝、李宗賢回歸一軍拚止敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將張進德。記者余承翰／攝影
富邦悍將張進德。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊正處於7連敗泥淖中，今天選手異動再一波，捕手張進德、內野手莊韋恩下放二軍，升上高國輝、李宗賢

張進德本季出賽15場，有11場是擔任先發捕手，累積45打數敲出10安打、打擊率只有2成22，昨天對統一獅隊帳面上有1安打，卻因跑壘疏失死在一壘上，上演悍將的100種出局方法。

悍將今天在台南球場繼續與獅隊交手，球員異動公布，張進德因打擊近況不佳降下二軍，莊韋恩也同日下放，空出的兩席，悍將拉上高國輝、李宗賢。

高國輝本季在一軍21打數僅敲3安打、打擊率1成43，好消息是昨天在二軍賽事敲出雙響砲；李宗賢則是在4月15日對中信兄弟隊之戰發生單局3次失誤，隔天即被下放二軍，兩人都在今天回歸一軍陣容

悍將開季17戰吞下2勝15敗，目前已經7連敗，本周已啟動3波選手異動，先是4月26日的5人，將蔣智賢、霸帝士、王勝偉、陽耀勳、岳少華下放二軍，接著昨天下放林益全、林哲瑄，今天再將張進德下放二軍，開季一軍球員在單周內有8人遭到下放。

張進德 李宗賢

延伸閱讀

中職／林子豪開砲賞悍將7連敗 江少慶第4敗獨占敗投王

中職／曬「二軍陣線聯盟」合照 李宗賢自勉重新出發

中職／輸到破紀錄 悍將14戰吞12敗史上第一隊

中職／3呎線申訴已收到聯盟回覆 丘昌榮看完滿滿不解

相關新聞

中職／悍將屠獅結束7連敗噩夢 開季18戰終於拿到第3勝

富邦悍將隊終於贏了，今天在台南球場對統一獅隊3連戰最後一戰，洋投威迪茲投出本季代表作，先發7局失兩分只有1分自責，以優質...

中職／龍隊疫情升溫3到5日澄清湖3連戰 聯盟火速宣布延賽

中華職棒今天宣布，味全龍隊4月27日首波通報4確診與2密切接觸者等6名球員，由於後續2位密切接觸者陰轉陽，都必須在5月6...

中職／張進德也下二軍 高國輝、李宗賢回歸一軍拚止敗

富邦悍將隊正處於7連敗泥淖中，今天選手異動再一波，捕手張進德、內野手莊韋恩下放二軍，升上高國輝、李宗賢。

青少棒／古林睿煬、劉基鴻封王7年 中市再奪謝國城冠軍

謝國城全國青少棒錦標賽今天落幕，台中市隊投手巫宏威獨撐7局，以4：2完投勝桃園市隊，暌違7年再嘗冠軍滋味，這也是中市歷年...

成棒／台體大林奕丞到台電實習 擊敗富邦成為3連霸功臣

全國成棒甲組春季聯賽今天進行冠軍戰，台灣電力隊打完前5局落後5分，6、7局下一共攻下6分演出大逆轉，終場以6：5擊敗富邦...

中職／龍隊這波風暴再度擴大 啦啦隊女孩也有1人確診

味全龍隊今天原定在桃園球場對樂天桃猿隊之戰，因為居家隔離隊職員達21人，包括16名為球員，確定延後比賽，龍隊接獲最新啦啦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。