中職／張進德也下二軍 高國輝、李宗賢回歸一軍拚止敗

富邦悍將隊正處於7連敗泥淖中，今天選手異動再一波，捕手張進德、內野手莊韋恩下放二軍，升上高國輝、李宗賢。

張進德本季出賽15場，有11場是擔任先發捕手，累積45打數敲出10安打、打擊率只有2成22，昨天對統一獅隊帳面上有1安打，卻因跑壘疏失死在一壘上，上演悍將的100種出局方法。

悍將今天在台南球場繼續與獅隊交手，球員異動公布，張進德因打擊近況不佳降下二軍，莊韋恩也同日下放，空出的兩席，悍將拉上高國輝、李宗賢。

高國輝本季在一軍21打數僅敲3安打、打擊率1成43，好消息是昨天在二軍賽事敲出雙響砲；李宗賢則是在4月15日對中信兄弟隊之戰發生單局3次失誤，隔天即被下放二軍，兩人都在今天回歸一軍陣容

悍將開季17戰吞下2勝15敗，目前已經7連敗，本周已啟動3波選手異動，先是4月26日的5人，將蔣智賢、霸帝士、王勝偉、陽耀勳、岳少華下放二軍，接著昨天下放林益全、林哲瑄，今天再將張進德下放二軍，開季一軍球員在單周內有8人遭到下放。