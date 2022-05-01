日職／吳念庭確診COVID-19 下放二軍休養
旅日西武隊野手吳念庭近期維持不錯手感，但球團今天公布，吳念庭確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也先將他下放二軍休養。
日本職棒埼玉西武獅隊球團今天公告，吳念庭出現發燒、全身倦怠的症狀，接受PCR檢查後、確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），除了發燒、倦怠外沒有其他的症狀，球隊沒有其餘的可能密切接觸者。
吳念庭昨天在與歐力士猛牛隊比賽先發出賽，打5棒、守一壘，單場3打數敲出1支安打，吞下1次三振，另有1次四壞保送，連2場出賽都有安打，目前本季26場出賽敲出21支安打，包括1發全壘打，打擊率2成80。
西武隊今天在大阪巨蛋繼續跟歐力士猛牛隊交手，根據日媒報導描述，也有許多球員在賽前練習時戴上口罩。
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