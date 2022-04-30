中職／中信兄弟開防疫會議 王威晨暖心祝福早日康復

味全龍隊今日傳出16名球員居家隔離，中信兄弟隊前兩場才對過龍隊，今天移師桃園球場以4：0擊敗樂天桃猿隊後，球團閉門開會，討論未來防疫措施，總教練林威助表示：「不用太緊張，該做的就好就好。」

龍隊27日出現隊職員快篩陽性而延賽，但因居家隔離人數11人未達聯盟延賽標準，28日、29日仍與中信兄弟隊交手，到今天總人數增加到21人，其中有16名是球員，有4人是新增的快篩陽性，代表兄弟比賽過程中可能已經有接觸。

今天結束與猿隊的比賽，兄弟球團開會提醒球員防疫事項，林威助表示，能夠做的就是把防疫做好，也提醒球員有症狀的話要回報，「擔心也沒有用，只能自己做好。」

兄弟隊長王威晨也坦言，知道消息後，球員多少會有擔心，「但也希望他們早日康復，沒有人希望確診，大家一起做好防疫，保護自己也保護他人。」