中職／意外達陣400K 晚場的德保拉笑呵呵
晚上投球的德保拉很快樂，僅用103球就演出生涯首次的9局無四死球完投完封，外帶10次三振，生涯400K提前達陣讓他有些意外：「我以為今天可能3、4K而已。」中信兄弟隊也以4：0擊敗樂天桃猿隊。
德保拉前一場在24日對猿隊就已投出6.2局無失分的比賽，當時用球數來到123球，今天再進化，少用20球還投完9局，過程中僅被敲出4支零星安打，另外有10次三振、沒有四壞、觸身球，防禦率下降到1.48。
兄弟總教練林威助表示，德保拉本場控球穩定、狀況不錯，球隊近幾場節奏不錯，投、打都有找回狀況。
德保拉前一場是下午2點出賽，今天晚場威力更猛，他笑說：「那當然，沒有太陽啊。」雖然不知道是不是生涯最好的一場比賽，但德保拉表示，今年開季進度較慢，整體來說沒有去年好，「希望趕快調整好，去應付接下來的比賽。」
猿隊今天比賽前段也發動不少戰術，希望從德保拉手上拿下分數，但都被一一化解，而從4局下被林泓育敲出安打後，德保拉連續解決16人次。
德保拉表示，對猿隊今年戰術多心理已有準備，今天用了比較多策略，「有做一些調整，樂天本來就是很難對付的球隊，不專注的話，很容易被打出大局，要注意不能失投。」
加上今天10次三振，德保拉跨越400K關卡，來台第三年已累積401K，他表示：「這要謝謝上帝跟大家，賽前雖然有想過這個數字，但滿意外今天能夠達標，原本以為今天只會有3、4Ｋ。」
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