中職／德保拉再顯神威 9局10K無四死完封勝

中信兄弟隊洋投德保拉再顯神威，今天在桃園棒球場投出9局完投完封、無四死球的比賽，率隊以4：0擊敗樂天桃猿隊，演出本季第二場完投完封勝，前一人是隊友泰迪。

德保拉因腰部在春訓出現不適，直到17日才在一軍初登板，6局失3分無關勝敗，24日的第二戰更以128球投到6.2局無失分，拿下本季首勝，前兩年的中職MVP逐漸找回身手。

今天面對樂天桃猿隊，德保拉全場僅被敲出4支零星安打，雖然3局下開局就被蔡鎮宇敲出二壘打，但仍力保不失，從5局開始更連續解決12人次，投完8局僅用91球，當然繼續拚。

9局德保拉登板連續三振陳晨威、林立，再讓成晉敲出滾地球出局，德保拉總計用103球完投9局，被敲4支安打另有10次三振，沒有保送，拿下完封勝。

兄弟打線也夠捧場，3局上江坤宇、王威晨、陳文杰連3支安打敲回第1分，4局上更趁林子崴控球不穩出現保送、觸身球，隨後短打推進上二、三壘，三壘的詹子賢靠暴投回來得分，陳家駒高飛犧牲打、王威晨安打各有1分打點。