中職／林子豪開砲賞悍將7連敗 江少慶第4敗獨占敗投王

在木棉飄落的台南球場，富邦悍將隊又打了一場敗仗，今天以0：5輸給統一獅隊，吞下7連敗，以2勝15敗持續改寫開季最慘紀錄，王牌投手江少慶先發5.1局失4分，最終承擔本季第4敗，超越隊友范米特，獨占聯盟敗投王。

江少慶本季前3場先發合計只投10局，今天稍微撐長局數，但內容還是不理想，先發5.1局被敲9安打，失4分皆為責失分，林子豪的一支二壘打、一支兩分砲，從他手中打下3分打點。

江少慶在第6局挨了林子豪的兩分砲後無法止血，潘傑楷、羅暐捷2支安打串聯再下一城，也讓悍將隊決定換投，江少慶以71球、5.1局下班，賽後防禦率9.39。

獅隊因洋投柯瑞前場先發後表達痠痛，此役由左投江辰晏頂替先發，繳出6局僅被敲4安打、無失分，在這場「雙江會」中勝出，拿下本季首勝。

悍將隊全場1分未得，還上演100種出局方法，第4局張進德打向中外野落地形成安打，繞壘後疑似被陳傑憲的假傳二壘動作騙到，轉身慢慢跑回一壘，卻被陳傑憲傳一壘抓下出局數。

富邦集團2017年入主以來，悍將隊最長連敗為2017年3月29日到4月8日的9連敗，其次為同年7月13到22日的8連敗，目前的7連敗已排在富邦隊史第3；若含前身在內，隊史最長連敗紀錄則為1996年興農牛隊的11連敗。