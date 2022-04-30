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棒球／春季棒球聯賽 台電、富邦公牛闖進冠軍戰

中央社 / 台北30日電
111年全國成棒甲組春季聯賽30日在台體大棒球場進行4強賽，富邦公牛隊（圖）終場以5比0完封安永鮮物隊，挺進冠軍戰。圖為公牛球員場中擊掌致意。圖／中央社（中華棒協提供）
111年全國成棒甲組春季聯賽30日在台體大棒球場進行4強賽，富邦公牛隊（圖）終場以5比0完封安永鮮物隊，挺進冠軍戰。圖為公牛球員場中擊掌致意。圖／中央社（中華棒協提供）

111年全國成棒甲組春季聯賽今天進行4強決賽，首場賽事由業餘老牌勁旅正面交鋒，台電以3比1力克合庫，率先晉級冠軍戰；富邦公牛則以5比0完封安永鮮物，明天與台電爭冠。

台電今天推出李子揚先發上陣，雖然一開賽就被陳孝允、楊振裕接連敲二壘安打攻下1分，但隨即穩定下來。總計李子揚投6.1局，被擊出7支安打失1分；張建耀後援2.2局，只被擊出1支安打，送出2次三振。

台電打線在1局下靠著林柱、陳彥穎及蔡智榆敲3支安打攻下2分，要回領先位置；第7局再靠著廖俊凱高飛犧牲打追加保險分，終場就以2分之差險勝合庫，搶下冠軍戰門票。

台電總教練鄭竣哲賽後勉勵選手，距離3連霸目標只差最後一步，並表示今天投手表現得很穩定，幾個守備也很確實才能夠拿下這場勝利，期待明天全隊繼續努力，把冠軍帶回高雄。

下午場富邦公牛面對安永鮮物，富邦打線雖面對去年U23世界盃最佳投手陳宇宏，但第3局攻下4分大局奠定勝基。加上富邦先發投手曾家輝用106球完封安永，只被擊出5支零星安打，並帶有3次三振與2次保送，幫助富邦搶下最後一張冠軍戰門票。

富邦公牛總教練林宗毅表示，今天選手表現得很出色，曾家輝今天投球的角度、位置都很到位，滑球及直球的出手角度讓安永打者適應不良。

對於明天的冠軍戰，林宗毅說，「春聯前跟台電及職棒二軍打了滿多場比賽，除了提升選手經驗外，也讓選手自信心增加，面對到比自己還成熟的球隊不會氣勢先矮一截，明天比賽就看選手的發揮。」

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