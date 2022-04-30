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中職／史上首次！味全龍16人居隔超標 龍猿戰延賽

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊居家隔離球員達16人，超過中華職棒先前訂出的延賽標準，聯盟宣布1日的龍猿戰延期。 聯合報系資料照
味全龍隊居家隔離球員達16人，超過中華職棒先前訂出的延賽標準，聯盟宣布1日的龍猿戰延期。 聯合報系資料照

味全龍隊居家隔離球員達16人，超過中華職棒先前訂出的延賽標準，聯盟今日宣布，明日（5月1日）桃園球場第48場例行賽味全對樂天比賽延期，待味全龍選手解隔後人數下降至規範，再行復賽。

中職聯盟表示，針對味全龍今新增4名快篩陽性球員與多名密切接觸者，聯盟今日上午收到疑似味全隊有球員快篩陽性資訊後，多次詢問並密切追蹤領隊回報狀況，稍早領隊才確認並通報聯盟確診與匡列人數。

聯盟指出，龍隊合計居家隔離球員數達16人，已超過現階段疫情停賽規範，明日5月1日樂天桃園球場第48場例行賽味全對樂天比賽延期。復賽日須待味全龍選手後續解隔後，隔離人數下降至符合規範，再行復賽。特此公告。

根據龍隊先前通報，居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，4名PCR確診者依規定因應，4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，這是中職史上首次因有球員確診而導致賽事延期。

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