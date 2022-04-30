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春季聯賽／富邦贏了！曾家輝9局完封勝、下一步爭冠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
曾家輝完封安永鮮物隊幫助富邦公牛取勝。圖／中華棒球協會提供
曾家輝完封安永鮮物隊幫助富邦公牛取勝。圖／中華棒球協會提供

111年成棒甲組春季聯賽四強戰今天舉行，台灣電力隊靠著李子揚、張建耀雙投壓制，以3：1力克合作金庫隊；另一場富邦公牛隊則是曾家輝一夫當關，投出9局完封勝，5：0擊退社會組強權安永鮮物隊，明天冠軍戰就由台電、富邦爭冠。

台電今天先發投手李子揚雖然開賽就被陳孝允、楊振裕接連兩隻二壘安打攻下1分，不過隨後回穩，總計6.1局被擊出7支安打，僅失1分；接手的張建耀2.2局僅被敲出1安，另有2次三振，未讓合庫攻勢再起。

台電打線則是在1局下靠著林柱、陳彥穎及蔡智榆3支安打攻下2分，要回領先，7局下廖俊凱高飛犧牲打追加保險分，以2分差險勝取得冠軍戰門票。

台電總教練鄭竣哲賽後勉勵選手三連霸目標只差最後一步，並表示今天投手表現得很穩定，幾個守備也很確實才能夠拿下這場勝利，也期待明天全隊繼續努力，把冠軍帶回高雄。

富邦公牛隊（台灣體大）是四強唯一大學球隊，不過面對安永鮮物隊，大一投手曾家輝在隊友火力支援下，用106球完封對手，只被敲出5支安打，另有3次三振、2次保送，幫助球隊晉級，富邦公牛上次奪冠已是11年前。

富邦打線面對安永鮮物先發投手、去年U23最佳投手陳宇宏，在3局下發動攻勢，1出局一、二壘有人時，高捷滾地球不規則彈跳形成安打先馳得點，2出局滿壘時朱瑋淇適時安打追加2分，安永雖然推出高塩將樹登板中繼，但林家鋐再補上1安，讓富邦單局攻下4分奠定勝利。

富邦公牛總教練林宗毅表示，曾家輝今天投球的角度位置都很到位，滑球跟直球出手角度共軌，也讓安永打者適應不良，今年春聯前富邦跟台電以及職棒二軍打了蠻多場比賽，除了提升選手經驗外，也讓選手自信心增加。

對於明天要對上台電，林宗毅表示就看選手的發揮，兩隊彼此都很熟悉，台電陣中很多台體大畢業的學長，還有實習的大四生，明天比賽應該也會很有趣。

富邦公牛隊慶祝晉級冠軍戰。圖／中華棒球協會提供
富邦公牛隊慶祝晉級冠軍戰。圖／中華棒球協會提供
台電隊李子楊先發六局僅失1分摘勝。圖／中華棒球協會提供
台電隊李子楊先發六局僅失1分摘勝。圖／中華棒球協會提供
台電隊晉級冠軍戰。圖／中華棒球協會提供
台電隊晉級冠軍戰。圖／中華棒球協會提供

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