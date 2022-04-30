中職／味全龍疫調出爐 21人要居家隔離、暫有4人確診

味全龍隊終於更新居家隔離隊職員人數，從原本的11人到今天暴增至21人，其中有16人是球員，有4名PCR確診、4名快篩陽性待檢測，另有8名密切接觸者。

面對媒體詢問多時，龍隊今天下午終於回應，球團表示，味全龍目前總計居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，其中包含被確診親友匡列。目前除極少數球員有輕微症狀如流鼻水外，多數球員健康良好，請球迷放心。

中央流行疫情指揮中心日前已停止疫調，味全龍也表示，配合政策，目前將重心放在加強防疫與照護隊職員家人們的健康。

16位球員目前安好，4名PCR確診者依規定因應，4名快篩陽性安排檢測中，另8人為密切接觸者，味全龍今天下午完成內部最新疫調，已通報聯盟，後續將依疫情指揮中心與聯盟規範因應處理。