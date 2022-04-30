中職／明戰龍隊球員心慌 桃猿領隊：相信制度

味全龍隊29日在天母球場與中信兄弟隊的賽事結束後，傳出隊職員快篩陽性人數有變，樂天桃猿隊明天要在桃園球場迎戰龍隊，桃猿領隊浦韋青表示，已經跟聯盟確認過，目前狀況沒有更新，「相信制度，避免以訛傳訛」。

龍隊27日賽前傳出6名隊職員快篩陽性，聯盟依防疫計畫先延後賽事，中職後續更新規定，確診加上匡列人數超過14人才會達成延賽標準，而28日龍隊公布的疑似案例及密切接觸者為11人，後續兩場比賽仍照常舉行。

猿隊明天要對上龍隊，不少球員透露出不安情緒，上場比賽要隨時準備好口罩，有球員認為，看到兩隊比賽，卻只有一邊佩戴口罩，實在不夠公平，也有球員表示，不希望疫情擴散，讓好不容易能夠比賽的機會又消失。

桃猿領隊浦韋青則表示，聽到傳聞後，有第一時間向聯盟確認，「以聯盟通報為準，目前狀況沒有變化，就照現有的模式去走，隱匿疫情有其罪責，相信制度，避免以訛傳訛。」